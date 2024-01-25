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Стало известно о влиянии кризиса в Красном море на экономику США

Politico: кризис в Красном море может негативно повлиять на экономику США

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Кризис в Красном море может негативно повлиять на экономику США перед выборами президента в 2024 году, вероятно, что конфликт с хуситами в Йемене может привести к инфляции «прямо перед осенними выборами». Об этом пишет американская газета Politico.

«Усиливающийся конфликт на Красном море угрожает прокатиться по экономике США в самое неподходящее время для демократов и президента Джо Байдена, что потенциально может подтолкнуть инфляцию к росту прямо перед осенними выборами», — говорится в сообщении издания.

По оценке издания, растущие глобальные потрясения создают значительные риски для экономики США. Экономические последствия кризиса в Красном море «окажут давление на ряд демократов», которые сталкиваются «с глубоко пессимистичными взглядами избирателей на экономику».

До этого стало известно, что конфликт в Красном море, вызванный нападениями хуситов на суда, начал сказываться и на транспортировке нефти. Если раньше танкеры, перевозящие 12% мировой морской нефти, продолжали ходить через Суэцкий канал, то теперь ситуация меняется.

При этом коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 января, сократились на 9,2 миллиона баррелей, или на 2,1%, — до 420,7 миллиона баррелей.

Ранее в США рассказали о том, что может вызвать еще больший хаос на Ближнем Востоке.

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