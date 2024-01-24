В США рассказали о том, что может вызвать еще больший хаос на Ближнем Востоке

США стремятся придерживаться правила «золотой середины» при ударах по объектам хуситов в Йемене, Вашингтон не наносит массированных ударов в регионе, которые могут повлечь за собой большое количество жертв, поскольку это может вызвать еще больший хаос на Ближнем Востоке. Об этом пишет американская газета New York Times.

«Они (США – прим. ред.) поражают радары, объекты расположения беспилотных летательных аппаратов и ракеты, а также подземные бункеры для хранения оружия. Эта золотая середина отражает попытку администрации (президента США Джо Байдена – прим. ред.) ограничить способность хуситов угрожать торговым и военным судам, но не наносить столь сильные удары, чтобы уничтожить большое количество боевиков и командиров хуситов, что потенциально может вызвать еще больший хаос в регионе», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что стратегия Пентагона заключается в размещении в небе над Йеменом вооруженных дронов «Рипер» и других платформ наблюдения, чтобы американские военные самолеты и корабли могли поражать мобильные цели хуситов по мере их появления.

До этого сообщалось, что Иран и поддерживаемые им хуситы устроили ловушку для США и Великобритании в Красном море, поскольку их удары по территории Йемена сопряжены с большим риском и наверняка не достигнут целей, в то же время усиливая противника.

Ранее в США потребовали от Байдена правовых обоснований ударов по Йемену.