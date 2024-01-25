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Путин назвал уничтожение памятников потрясающим невежеством

Путин назвал уничтожение памятников в других странах потрясающим невежеством

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде назвал снос памятников в других странах «потрясающим невежеством» с плохими последствиями.

«Уничтожают памятники героям Великой Отечественной войны, да и просто российские, советские памятники, памятники Пушкину уже начали сносить и так далее», — отметил глава государства.

По его словам, это «потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует».

22 января депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что украинские власти в селах Снигиревского района Николаевской области сносят памятники, посвященные подвигу советских солдат во времена Великой Отечественной войны.

10 января депутаты от партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ) предложили демонтировать монумент «Алеша» с холма Освободителей в городе Пловдиве и перенести его в Музей социалистического искусства в Софии. Депутаты заявили, что памятник не является частью культуры и истории Пловдива, а также напоминает об «оккупации Болгарии СССР в тоталитарный период». В Госдуме призвали власти болгарского Пловдива не сносить памятник «Алеша».

Ранее на Украине уволили старосту села, защищавшего памятник советскому солдату.

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