Путин заявил о недопустимости пренебрежения интересами РФ

Россия никогда не позволит пренебрегать своими национальными интересами. Об этом в ходе встречи со студентами вузов Калининградской области заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, Россия должна жить «своим умом». Однако это не означает, что правительство страны «плевать хотело» на национальные интересы других держав мира.

«Руководствоваться своими интересами и добиваться успеха — это значит с уважением относиться к интересам наших партнеров. Мы так и делаем, мы никогда не позволим пренебрегать интересами России», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что за основу своей позиции по данному вопросу взял изречения немецкого философа Иммануила Канта.

Кроме того, глава государства обратил внимание на ситуацию в других странах. Он отметил, что сейчас некоторые из зарубежных держав «живут чужим умом» и из-за этого рискуют столкнуться с множеством негативных последствий.

Встреча российского лидера со студентами проходит в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта, который расположен в Калининграде. Мероприятие приурочено к празднованию Татьяниного дня.

Ранее Путин высказался о судьбе России.