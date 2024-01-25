Размер текста
А
А
А

Путин заявил о недопустимости пренебрежения интересами РФ

Путин: РФ никогда не позволит пренебрегать своими национальными интересами

close
100%
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия никогда не позволит пренебрегать своими национальными интересами. Об этом в ходе встречи со студентами вузов Калининградской области заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, Россия должна жить «своим умом». Однако это не означает, что правительство страны «плевать хотело» на национальные интересы других держав мира.

«Руководствоваться своими интересами и добиваться успеха — это значит с уважением относиться к интересам наших партнеров. Мы так и делаем, мы никогда не позволим пренебрегать интересами России», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что за основу своей позиции по данному вопросу взял изречения немецкого философа Иммануила Канта.

Кроме того, глава государства обратил внимание на ситуацию в других странах. Он отметил, что сейчас некоторые из зарубежных держав «живут чужим умом» и из-за этого рискуют столкнуться с множеством негативных последствий.

Встреча российского лидера со студентами проходит в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта, который расположен в Калининграде. Мероприятие приурочено к празднованию Татьяниного дня.

Ранее Путин высказался о судьбе России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами