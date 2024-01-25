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Путин заявил, что некоторые страны забыли, что нужно жить своим умом

Путин: в некоторых странах живут чужим умом, это до добра их не доведет

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Павел Бедняков/РИА Новости

В некоторых странах позабыли, что необходимо жить своим умом, поэтому они живут чужим умом, что до добра их не доведет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области, передает ТАСС.

«Вы сказали: «Умей пользоваться своим умом». Очень правильно. В некоторых странах, у наших соседей, этот тезис подзабыли. Все, многие во всяком случае, живут чужим умом. Это до добра их не доведет», — сказал он.

Путин подчеркнул, что необходимо руководствоваться вот этими фундаментальными идеями.

Также глава российского государства сообщил, что президентские стипендии повысят до 30 тыс. рублей.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что переход на новую систему образования в России будет плавным. По его словам, обновление системы высшего образования осуществляется при участии экспертного сообщества.

Ранее Путин призвал наверстать упущенное в системе образования новых регионов РФ.

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