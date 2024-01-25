В Литве предрекли «сложные сценарии» для Украины

Для Украины существуют «сложные сценарии» на 2024 год, он будет чрезвычайно важным для Киева. Об этом заявил прибывший в четверг в Киев глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его слова приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Многие эксперты признают, и мы в Литве говорим об этом, что 2024-й может и будет чрезвычайно важным для хода войны на Украине. Есть сценарии, если предположения верны, что Украина получит более сильную поддержку Запада, тогда ее позиции в войне укрепятся, но есть и более сложные сценарии», — заявил Ландсбергис.

В Киеве глава литовского внешнеполитического ведомства обсудит возможные сценарии развития событий на Украине.

До этого сообщалось, что Габриэлюс Ландсбергис прибыл в Киев, назвал украинцев «самыми вдохновляющими европейцами».

При этом глава министерства экономики Литвы Аушрине Армонайте заявляла, что Вильнюс отправляет Украине военную продукцию, которая не прошла тестирование, так как в Литве ее негде тестировать.

Ранее в США рассказали, почему Запад откладывает поставки F-16 на Украину.