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В Литве предрекли «сложные сценарии» для Украины

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Украину ждут сложные сценарии в 2024

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Alina Smutko/Reuters

Для Украины существуют «сложные сценарии» на 2024 год, он будет чрезвычайно важным для Киева. Об этом заявил прибывший в четверг в Киев глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его слова приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Многие эксперты признают, и мы в Литве говорим об этом, что 2024-й может и будет чрезвычайно важным для хода войны на Украине. Есть сценарии, если предположения верны, что Украина получит более сильную поддержку Запада, тогда ее позиции в войне укрепятся, но есть и более сложные сценарии», — заявил Ландсбергис.

В Киеве глава литовского внешнеполитического ведомства обсудит возможные сценарии развития событий на Украине.

До этого сообщалось, что Габриэлюс Ландсбергис прибыл в Киев, назвал украинцев «самыми вдохновляющими европейцами».

При этом глава министерства экономики Литвы Аушрине Армонайте заявляла, что Вильнюс отправляет Украине военную продукцию, которая не прошла тестирование, так как в Литве ее негде тестировать.

Ранее в США рассказали, почему Запад откладывает поставки F-16 на Украину.

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