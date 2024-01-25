Стратег республиканцев раскрыл, почему демократам стоит беспокоиться

Стратег Республиканской партии Кристин Тейт заявила, что представителям Демократической партии следует беспокоиться, поскольку избиратели, в том числе и в штате Нью-Гэмпшир, понимают, что президенту США Джо Байдену «не хватает когнитивных способностей» для управления страной. Об этом она сообщила в интервью Fox News.

«Демократам следует беспокоиться… Жители Нью-Гэмпшира, как правило, очень практичные и уравновешенные люди. Они понимают, что Джо Байден слишком стар и ему не хватает когнитивных способностей, чтобы быть президентом Соединенных Штатов… В то же время жители Нью-Гэмпшира (включая зарегистрированных демократов) оглядываются вокруг и видят, что каждый аспект американской жизни деградировал при администрации Байдена», — заявила Тейт.

По ее словам, результатом деятельности администрации Джо Байдена стала высокая инфляция, проблемы на южной границе с мигрантами из Мексики и осложнение международной обстановки, так как «по всему миру разгорается война».

До этого сообщалось, что американский президент Джо Байден одержит победу на праймериз в штате Нью-Гэмпшир среди кандидатов от Демократической партии США, несмотря на решение главы государства пропустить это первичное голосование и не включать свое имя в бюллетени.

Ранее в США объяснили победу экс-президента Дональда Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире.