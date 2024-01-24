В США объяснили победу Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм заявила, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на праймериз в Нью-Гэмпшире, потому что завоевал сердца избирателей, несмотря на юридические проблемы. Такую точку зрения она высказала в эфире телеканала.

«В конце концов, мы понимаем, почему Дональд Трамп в конечном итоге победил. Он победил, потому что завоевал сердце и душу избирателей-республиканцев, и это обсуждается после обвинительного заключения за обвинительным заключением», — сказала Ингрэм.

Она также призвала соперницу Трампа Никки Хейли покинуть президентскую гонку, потому что сейчас «не ее время».

До этого президент США Джо Байден заявил, что после того, как кандидат на пост главы государства Дональд Трамп одержал победу на президентских праймериз в штате Нью-Гэмпшир, «ставки не могут быть выше».

24 января в американском штате Нью-Гэмпшир завершились первые в Соединенных Штатах первичные выборы кандидатов в президенты (праймериз).

Ранее Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гэмпшире.