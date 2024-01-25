Размер текста
А
А
А

Глава МИД Литвы прибыл на Украину

Глава МИД Литвы Ландсбергис в Киеве назвал украинцев вдохновляющими европейцами

close
100%
Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл в Киев, назвал украинцев «самыми вдохновляющими европейцами». Об этом министр сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я вернулся в столицу самых вдохновляющих европейцев, которых я когда-либо встречал, и выясняю, как Литва может помочь еще больше», — заявил Ландсбергис.

До этого глава Комитета по национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас предложил перенести производство украинских дронов в Литву.

Глава комитета добавил, что Союз стрелков Литвы уже делает и ремонтирует беспилотники для ВСУ, а также занимается подготовкой операторов БПЛА.

Кроме того, глава министерства экономики Литвы Аушрине Армонайте заявляла, что Вильнюс отправляет Украине военную продукцию, которая не прошла тестирование, так как в Литве ее негде тестировать.

Ранее минфин Украины отчитался о расходах на оборону за 2023 год.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами