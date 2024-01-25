Глава МИД Литвы прибыл на Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл в Киев, назвал украинцев «самыми вдохновляющими европейцами». Об этом министр сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я вернулся в столицу самых вдохновляющих европейцев, которых я когда-либо встречал, и выясняю, как Литва может помочь еще больше», — заявил Ландсбергис.

До этого глава Комитета по национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас предложил перенести производство украинских дронов в Литву.

Глава комитета добавил, что Союз стрелков Литвы уже делает и ремонтирует беспилотники для ВСУ, а также занимается подготовкой операторов БПЛА.

Кроме того, глава министерства экономики Литвы Аушрине Армонайте заявляла, что Вильнюс отправляет Украине военную продукцию, которая не прошла тестирование, так как в Литве ее негде тестировать.

Ранее минфин Украины отчитался о расходах на оборону за 2023 год.