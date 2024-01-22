Минфин Украины отчитался о расходах на оборону за 2023 год

Министерство финансов Украины сообщило, что республика в 2023 году потратила на оборону $49,1 миллиарда. Об этом говорится в сообщении Минфина в социальных сетях.

«За 2023 год расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1 843,8 миллиарда гривен ($49,1 млрд) или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства были направлены на приобретение военной и спецтехники, оружия, боеприпасов, средств обороны и так далее. Расходы сектора безопасности финансировались кабмином за счет налоговых поступлений и военных облигаций.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина выделит около $466 млн на обустройство оборонительных рубежей, что является рекордной суммой.

Телеканал CNN сообщал о том, что Соединенные Штаты намерены отправить Украине как можно больше помощи до января 2025 года в связи с опасениями о возможном переизбрании бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее в Литве признали усталость Запада от конфликта на Украине.