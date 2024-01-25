Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград. Об этом сообщает ТАСС.

В День российского студенчества глава российского государства планирует пообщаться со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Кроме того, ожидается, что в Калининграде Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию региона и встретится с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

До этого российский лидер посещал Калининградскую область полтора года назад. Это была его первая поездка в этот город с момента начала специальной военной операции на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что поездка российского лидера в Калининград — это не «месседж» странам Североатлантического альянса, а обычная работа в рамках посещениях регионов России.

По его словам, для обеспечения безопасности российского президента при полете в Калининград делалось все необходимое.

Ранее Путин рассказал, что объединяет Африку и Россию.