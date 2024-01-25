В Израиле обвинили Катар в сотрудничестве с ХАМАС

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич обвиняет Катар в срыве усилий по уничтожению палестинского движения ХАМАС, утверждая, что в Дохе «сотрудничают с ХАМАС». Об этом министр заявил на конференции Форума обороны и безопасности Израиля в Ашкелоне, его слова приводит газета Times of Israel.

«Катар поощряет терроризм, финансирует терроризм, насаждает террор и ведет двойную игру», — заявил Смотрич.

По мнению главы израильского минфина, Катар является «самым большим препятствием» для возвращения израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. «Мы могли бы получить всех 136 заложников завтра, если бы Катар предъявил ХАМАС ультиматум вернуть всех заложников», — добавил Смотрич.

Как отмечает издание, в среду в Катаре заявили, потрясены сообщениями о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху «обругал страну», которая принимает лидеров ХАМАС и играет ключевую роль в переговорах об освобождении заложников.

До этого Катар представил новый план по прекращению огня в секторе Газа Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС.

План Катара предусматривает освобождение всех израильских заложников, которые сейчас удерживаются в секторе Газа. В свою очередь, Израиль должен будет выпустить на свободу из своих тюрем ряд палестинских заключенных.

Ранее в Израиле опровергли сообщения об успехе в переговорах с ХАМАС по заложникам.