Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле опровергли сообщения об успехе в переговорах с ХАМАС по заложникам

Times of Israel: в Израиле опровергли сообщения о прорыве в переговорах с ХАМАС

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Неназванный высокопоставленный израильский чиновник опроверг сообщения о прорыве в переговорах с палестинским движением ХАМАС по заложникам. Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

«Сообщения о прогрессе в переговорах и прорыве неверны… В переговорах есть очень большие пробелы и никакого прогресса. Это очень сложно, и происходит постоянное ужесточение позиций со стороны ХАМАС. Никого нельзя обманывать — это займет много времени», — приводит газета слова высокопоставленного чиновника.

До этого сообщалось, что между Израилем и палестинским движением ХАМАС было достигнуто принципиальное согласие об обмене в течение месяца пленных и заключенных в рамках режима прекращения огня, однако палестинская сторона препятствует дальнейшим переговорам.

Как заявило неназванное официальное лицо, после начавшегося 28 декабря под эгидой США, Катара и Египта последнего раунда переговоров о режиме прекращения огня удалось договориться по продолжительности перемирия сроком примерно на 30 дней.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с палестинским радикальным движением ХАМАС продлится до 2025 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами