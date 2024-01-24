В Израиле опровергли сообщения об успехе в переговорах с ХАМАС по заложникам

Неназванный высокопоставленный израильский чиновник опроверг сообщения о прорыве в переговорах с палестинским движением ХАМАС по заложникам. Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

«Сообщения о прогрессе в переговорах и прорыве неверны… В переговорах есть очень большие пробелы и никакого прогресса. Это очень сложно, и происходит постоянное ужесточение позиций со стороны ХАМАС. Никого нельзя обманывать — это займет много времени», — приводит газета слова высокопоставленного чиновника.

До этого сообщалось, что между Израилем и палестинским движением ХАМАС было достигнуто принципиальное согласие об обмене в течение месяца пленных и заключенных в рамках режима прекращения огня, однако палестинская сторона препятствует дальнейшим переговорам.

Как заявило неназванное официальное лицо, после начавшегося 28 декабря под эгидой США, Катара и Египта последнего раунда переговоров о режиме прекращения огня удалось договориться по продолжительности перемирия сроком примерно на 30 дней.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с палестинским радикальным движением ХАМАС продлится до 2025 года.