Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шольца призвали не совершать ошибку в передаче ракет Storm Shadow Киеву

Журналист Репке назвал ошибкой план ФРГ по передаче ракет Storm Shadow Киеву

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что правительство Олафа Шольца совершит ошибку, если согласится продавать ракеты Taurus Великобритании, чтобы Лондон мог поставлять Киеву больше припасов Storm Shadow. На своей странице в соцсети Х он также вспомнил предыдущие оплошности с поставками оружия.

Он напомнил, что в 2022 году Германия отдала БМП Marder Греции, чтобы неполноценные BMP-1 оказались у Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, как только Берлин осознал ошибку, он начал отправлять Marder напрямую Киеву.

«В 2024 году мы хотим подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы относительно худшие Storm Shadow послали Украине», — написал Репке.

По его словам, в нынешней ситуации у правительства Олафа Шольца нет времени до 2025 года, чтобы исправлять и эту ошибку.

До этого Великобритания предложила Германии купить у нее крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон мог поставить Украине больше ракет Storm Shadow. Как сообщало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники, идея заключается в том, чтобы федеральное правительство экспортировало Taurus в Великобританию, что дало бы правительству Лондона возможность поставлять Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.

Ранее глава МИД Польши призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами