Шольца призвали не совершать ошибку в передаче ракет Storm Shadow Киеву

Военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что правительство Олафа Шольца совершит ошибку, если согласится продавать ракеты Taurus Великобритании, чтобы Лондон мог поставлять Киеву больше припасов Storm Shadow. На своей странице в соцсети Х он также вспомнил предыдущие оплошности с поставками оружия.

Он напомнил, что в 2022 году Германия отдала БМП Marder Греции, чтобы неполноценные BMP-1 оказались у Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, как только Берлин осознал ошибку, он начал отправлять Marder напрямую Киеву.

«В 2024 году мы хотим подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы относительно худшие Storm Shadow послали Украине», — написал Репке.

По его словам, в нынешней ситуации у правительства Олафа Шольца нет времени до 2025 года, чтобы исправлять и эту ошибку.

До этого Великобритания предложила Германии купить у нее крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон мог поставить Украине больше ракет Storm Shadow. Как сообщало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники, идея заключается в том, чтобы федеральное правительство экспортировало Taurus в Великобританию, что дало бы правительству Лондона возможность поставлять Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.

Ранее глава МИД Польши призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России.