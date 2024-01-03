Глава МИД Польши призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России. С аналогичным призывом выступили в Германии. Депутаты бундестага считают, что министр обороны ФРГ Борис Писториус должен заставить канцлера Олафа Шольца отправить на Украину ракеты Taurus. Владимир Зеленский уже рассказал, что станет первой целью ВСУ, если Киев их получит.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал западные страны передать Украине дальнобойные ракеты для атак по территории России. Такое заявление он сделал после того, как ВС РФ нанесли удары по украинским военным объектам в ответ на обстрел Белгорода 30 декабря.

На своей странице в соцсети X Сикорский написал, что Запад должен «ответить на последнее нападение на Украину». Поставка Киеву ракет большой дальности, по его мнению, позволит уничтожить пусковые площадки и командные центры на территории РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова дипломата заявила, что такие призывы сделаны «в отсутствие свежих идей» и направлены против самой Польши.

«Эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины?» — написала она в посте.

ФРГ призвали отправить Taurus

О том, чтобы передать Украине дальнобойные ракеты, заговорили и в Германии. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, глава комитета по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Рёттген считают, что Киеву нужно передать крылатые ракеты Taurus (ракета класса «воздух — земля» немецко-шведского производства, используется для высокоточных ударов по защищенным или подземным целям; считается аналогом британский Storm Shadow, однако ее дальность больше — до 500 км).

«Украине необходимо больше боеприпасов, больше запчастей и нужно немедленно добиться отправки Taurus, чтобы, наконец, осложнить российские тыловое обеспечение», — сказала Штрак-Циммерман в интервью новостному порталу t-online.

Депутаты бундестага заявили, что на министре обороны Германии Борисе Писториусе лежит обязанность добиться от Олафа Шольца принятия решения по поставке Украине указанных ракет. Ранее Bild со ссылкой на источники в немецком правительстве писала, что ключевые решения по поставкам оружия на Украину принимает лично канцлер.

Киев хочет больше ракет

В Киеве уже рассказали, что станет первой целью, если Запад предоставит дальнобойные ракеты. Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что с их помощью планируется разрушить Крымский мост и изолировать полуостров от России.

Президент Украины считает, что успешная операция в Крыму стала бы «примером для всего мира» и имела бы большой эффект внутри России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны торопит западные страны, чтобы те выделили Киеву дополнительные снаряды для систем ПВО и артиллерийские боеприпасы. На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он перечислил пять шагов. В них дипломат, помимо дополнительных поставок боеприпасов, попросил отправить на Украину беспилотники всех типов и дальнобойные ракеты, а также одобрить использование замороженных активов РФ в пользу Киева и изолировать российских дипломатов.

По словам главы украинского МИДа, эти решительные меры покажут Москве, что международное сообщество не будет закрывать глаза на ее действия в ходе конфликта.

При этом политолог Филлипс О'Брайен в публикации The Wall Street Journal отмечает, что США весьма неохотно передают Украине дальнобойные ракеты . Например, снаряды ATACMS Байден отказывался поставлять Киеву вплоть до октября 2023 года, а когда решение все-таки было принято, ВСУ получили лишь 20 ракет.

О'Брайен считает, что такая осторожность Вашингтона в вопросах поставок говорит о том, что Запад рассматривает возможность урегулировать конфликт путем переговоров, в рамках которых Киеву придется пожертвовать частью своих территорий. Политолог отмечает, что Белый дом фактически не дает Украине «развернуть длительную кампанию дальних ударов по России» и таким образом лишает Киев шансов на победу.