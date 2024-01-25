Лавров обвинил Запад в деструктивных действиях

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил о деструктивных действиях стран Запада в отношении российского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат заметил, что западные страны не только продолжают оснащать Украину вооружением и военной техникой, но и поощряют руководство республики вести войну против собственного народа. По мнению Лаврова, Соединенные Штаты и их союзники намеренно затягивают украинский конфликт, чтобы получить максимальную выгоду с производства оружия для ВСУ.

Также Лавров высказал мнение, что и народ Палестины страдает от рук США, помогающих Израилю.

В частности, как отметил министр, Вашингтон продолжает блокировать меры по прекращению в регионе военных действий.

На прошлой неделе Лавров заявлял, что президент РФ Владимир Путин никогда не угрожал западным странам применением ядерного оружия, Запад же подобных высказываний не гнушался.

Ранее Лавров объяснил неизбежность начала спецоперации на Украине.