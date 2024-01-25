Самолет с главой МИД ФРГ Бербок не пустили в Эритрею

Самолет с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок во время полета в Джибути совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии, поскольку не получил разрешения на пролет над территорией Эритреи. Об этом пишет ZDF.

Перед приземлением в Саудовской Аравии судно более часа кружилось над Красным морем. «Несмотря на все наши усилия, мы, к сожалению, не получили разрешения на пролет над Эритреей», – сообщил пилот воздушного судна.

Сама Бербок после посадки подчеркнула, что «когда встречаются вещи, которые не были запланированы, необходимо быть гибкими».

Как отмечается в материале, выдача разрешения на пролет была затруднена, поскольку в министерстве иностранных дел Эритреи произошло отключение электроэнергии. Пролет через территории Судана и Йемена также оказался невозможен из-за вооруженных конфликтов в этих странах.

До этого сообщалось, что визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Тихоокеанский регион был сорван из-за технических проблем с ее самолетом. После остановки для дозаправки в Абу-Даби самолету с главой немецкого МИД и ее делегацией пришлось слить топливо и развернуться. Вскоре после взлета капитан самолета сообщил пассажирам о проблемах с уборкой закрылков.

Ранее Блинкен застрял в Швейцарии из-за поломки самолета.