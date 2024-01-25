Глава МИД Китая посетит Таиланд

Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Таиланд с четырехдневным визитом, который пройдет с 26 по 29 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Таиланда.

Отмечается, что визит главы МИД КНР состоится за несколько дней до встречи в Лаосе министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В ходе визита Ван И и его коллега Дон Праматвинай обсудят сотрудничество в области торговли, инвестиций, безопасности, культуры и туризма, говорится в заявлении. Кроме того, стороны «обменяются мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес», подчеркивает МИД Таиланда.

Ранее министры иностранных дел Китая Ван И и Науру Лайонел Рувен Айнгимеа подписали документ о возобновлении дипломатических отношений между государствами.

До этого власти островного государства Науру в Тихом океане заявили о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и поддержке политики «одного Китая».

Ранее Китай призвал к созыву масштабной мирной конференции по Ближнему Востоку.