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В МИД РФ усомнились в способности США убедить Турцию изменить позицию по Черному морю

Лавров: США не смогут убедить Турцию открыть Черное море для военных кораблей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Соединенным Штатам вряд ли удастся убедить Турцию изменить правила судоходства в Черном море. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Ларов, его цитирует РИА Новости.

Так министр прокомментировал заявление помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селесты Уолландер, которая ранее сообщила, что США хотят добиться от Турции смягчения правил судоходства в Черном море..

По словам Лаврова, Штаты могут попробовать добиться смягчения правил в отношении военных кораблей, которым в настоящее время запрещен проход в акваторию через проливы Босфор и Дарданеллы, однако успеха в таких переговорах они не добьются.

«Я не думаю, что это у них получится», — сказал глава МИД РФ, сославшись на слова турецких коллег о том, что те не перестанут руководствоваться положениями конвенции Монтре.

С начала украинского кризиса Турция запретила проход в Черное море для военных кораблей в соответствии со статьей 19 конвенции Монтре о проливах. 2 января 2024 года Стамбул даже отказался пустить в проливы минные тральщики, которые Украине передала Великобритания.

Ранее экс-командующий НАТО осудил решение Турции не пускать корабли для ВСУ через проливы.

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