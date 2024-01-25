Посол РФ в Буэнос-Айресе заявил, что Россия и Аргентина могут теснее сотрудничать в G20

Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что для тесного общения России и Аргентины в «Большой двадцатке» (G20) имеются все условия. Об этом Феоктистов рассказал в интервью изданию Diario Popular.

По словам дипломата, G20 является уникальной площадкой глобального взаимодействия, которая объединяет страны как Северного, так и Южного полушария, что обеспечивает «Большой двадцатке» роль ключевого экономического форума планеты. Посол подчеркнул, что в отличие западоцентричных интеграционных структур, которые замкнуты на себя, G20 не имеет «однотонной» идеологической или цивилизационной окраски. Поэтому в ее рядах одинаково громко слышатся голоса участников БРИКС, «семерки» и крупных региональных игроков.

Феоктистов отметил, что Россия исходит из того, что «Большая двадцатка» должна придерживаться своего изначального мандата, и поэтому выступает против политизации ее деятельности.

Посол подчеркнул, что подход России к дальнейшему развитию G20 во многом совпадают с позициями развивающихся государств, в том числе Аргентины. Это создает предпосылки для налаживания более тесного взаимодействия между двумя странами. Москву и Буэнос-Айрес объединяет курс в пользу открытого характера глобальной экономики и недискриминационного подхода ко всем ее участникам. Россия и Аргентина стремятся использовать ресурс «Большой двадцатки» для обеспечения демократизации международных экономических и финансовых институтов, диверсификации механизмов взаимных расчетов.

Поэтому, отметил Феоктистов, есть все условия для усиления взаимодействия Москвы и Буэнос-Айреса в G20.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей внес в национальный конгресс доработанный проект пакета реформ для стабилизации экономики страны.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворение победы сетевых политических структур над иерархическими.