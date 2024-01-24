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В США признали честность и образованность Лаврова

Экс-аналитик Пентагона Квятковски: Лаврова отличает честность и образованность

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МИД РФ/РИА Новости

Бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски заявила в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова отличает честность и высокий уровень образованности.

Квятковски отметила, что Лавров производит впечатление очень честного человека. По ее мнению, когда дипломат что-то говорит, то он связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями.

«Он очень благоразумный», — сказала подполковник.

По мнению Квятковски, госсекретарь США Энтони Блинкен не такой, как российский дипломат. По ее словам, он не всегда хорошо подготовлен и не может должным образом отвечать на вопросы журналистов.

До этого Лавров заявлял, что правительство Украины не готово к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Дипломат также утверждал, что контактов между США и РФ практически нет, за исключением обсуждения условий функционирования дипломатических миссий России и работы дипломатов США в стране.

Ранее Лавров заявил, что никому на свете не хочется «большой войны».

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