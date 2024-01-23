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Лавров и глава МИД Палестины обсудили ситуацию в Газе

Лавров и Рияд аль-Малики подчеркнули необходимость прекращения конфликта в Газе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского МИД Рияд аль-Малики во время встречи подчеркнули важность скорейшего прекращения конфликта в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы, связанные с обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа.

Также Лавров и аль-Малики подчеркнули важность возобновления ближневосточного урегулирования на международно-правовой основе.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства».

Лавров заявлял, что арабский и мусульманский мир будет ожидать все больше жестокости, пока не будет создано палестинское государство.

Ранее Боррель заявил, что план Израиля по уничтожению ХАМАС в секторе Газа не работает.

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