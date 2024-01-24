В Раде раскритиковали власти Украины за молчание после крушения Ил-76

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко раскритиковал власти Украины за отсутствие реакции на крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, по его словам, министр обороны и офис президента Украины «пропали». Об этом Гончаренко написал в своем Telegram-канале.

«Что министр обороны пропал. Что ОП (офис президента – прим. ред.) пропали… сидят и молчат и просто смотрят и ждут, на кого бы все свалить», — заявил Гончаренко.

По его словам, власти на Украине на данный момент «делят должности и сейчас раздумывают кого уволить».

До этого сообщалось, что украинское информационное агентство УНИАН решило не убирать информацию о причастности вооруженных сил Украины (ВСУ) к крушению самолета Ил-76 в Белгородской области.

При этом «Украинская правда» свою новость о причастности ВСУ к крушению самолета отредактировала, указав, что другой источник в вооруженных силах опроверг раннюю информацию. РБК-Украина, которое также ссылалось на источник в ВСУ, удалило упоминание о причастности военных, оставив только фрагмент про «перевозку боеприпасов».

Инцидент с самолетом Ил-76 произошел утром 24 января недалеко от села Яблоново в Белгородской области. Борт рухнул во время перевозки 65 украинских военнопленных. Помимо них, в самолете также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что никого спасти не удалось. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, которым предстоит выяснить детали и причины произошедшего.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Ранее сообщалось , что никто из жителей Белгородской области не пострадал при крушении Ил-76.