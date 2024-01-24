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Никто из жителей Белгородской области не пострадал при крушении Ил-76

Глава Корочанского района: местные жители не пострадали во время крушения Ил-76

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RVvoenkor/Telegram

Никто из жителей Белгородской области не пострадал в результате крушения самолета Ил-76, которое произошло утром 24 января. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Корочанского района региона Николай Нестеров.

По словам чиновника, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты проводят следственные мероприятия и устанавливают причины произошедшего.

«Уважаемые жители, вижу от вас вопросы в социальных сетях по сегодняшнему происшествию. Потерпел крушение транспортный самолет, он упал в поле, никто из местных жителей не пострадал», — написал Нестеров.

Также он призвал граждан доверять информации только из официальных источников.

Самолет Ил-76 разбился в районе села Яблоново, расположенного в Корочанском районе Белгородской области. На борту воздушного судна находились 65 пленных украинских военнослужащих, три сопровождающих и шесть членов экипажа.

В министерстве обороны РФ заявили, что самолет должен был транспортировать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгород. После этого украинских солдат намеревались отвезти в зону обмена пленными.

Однако, по данным военного ведомства, по пути лайнер был сбит военными ВСУ. При этом настоятель храма в селе Яблоново иерей Георгий Боровиков рассказал, что пилоты отвели загоревшийся после попадания ракет самолет от населенного пункта и тем самым спасли жизни многим мирным жителям.

Ранее в Государственной думе РФ призвали внести Украину в список государств-террористов.

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