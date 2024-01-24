Лидер Ирана призвал арабские страны разорвать отношения с Израилем

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал арабские страны разорвать политические и экономические отношения с Израилем. Его слова приводит иранский телеканал Press TV.

«Мусульманские страны должны разорвать свои политические и экономические контакты с сионистским режимом и не помогать этому режиму», — заявил Хаменеи.

Он выразил надежду, что палестинский народ выйдет победителем после окончания палестино-израильского конфликта.

Лидер раскритиковал мусульманских чиновников за «неправильные» заявления о военной операции Израиля против сектора Газа, заявив, что они поднимают такие вопросы, как прекращение огня, которое находится вне их контроля.

До этого сообщалось, что четыре военных советника Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение ВС Ирана) погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сирийскому Дамаску.

Ранее президент Израиля заявил об отсутствии доверия в стране к мирным процессам.