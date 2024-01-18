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Президент Израиля заявил об отсутствии доверия в стране к мирным процессам

Президент Израиля Герцог: страна потеряла доверие к мирным процессам

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Израиль потерял доверие к мирным процессам, поскольку соседние государства «прославляют террор». Об этом президент страны заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, его слова приводит издание Times of Israel.

«Никто в здравом уме не желает сейчас думать о том, каким будет правильное решение мирных соглашений… Каждый хочет знать, что на него не будут нападать одинаково с севера, юга или востока… Израиль потерял доверие к мирным процессам, потому что видит, что наши соседи прославляют террор», — заявил президент.

По его словам, мировому сообществу нужно также признать, что «существует империя зла, исходящая из Ирана».

Он добавил, что группировку ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев, которые являются нашими соседями».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что полузакрытые контакты с участием США, Израиля и отдельных арабских государств по урегулированию палестино-израильского вооруженного конфликта не будут иметь успеха, добиться мира можно только прямым диалогом.

Ранее США потребовали от Израиля вернуть электричество в сектор Газа.

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