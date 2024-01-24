В Литве «настроены позитивно» по выходу из соглашения по кассетным боеприпасам

Председатель комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что в настоящее время между заинтересованными ведомствами ведутся консультации относительно возможности выхода страны из конвенции, которая запрещает использование кассетных боеприпасов. Он подчеркнул, что они «настроены позитивно», передает LRT.

«Консультации продолжаются, и дополнительная информация будет предоставлена в начале весенней сессии. Все институты работают над тем, чтобы Литва стала сильнее и лучше подготовлена к обороне», — сказал Кащюнас.

Он подчеркнул, что консультации проходят в «позитивном настроении». С его точки зрения, стране следует выйти из конвенции, чтобы иметь возможность «эффективно сдерживать противника».

«Я думаю, что мы не можем связать себе руки и не иметь возможности развить потенциал, который позволил бы нам более эффективно сдерживать противника и защищаться как в одиночку, так и вместе с нашими союзниками», — констатировал Кащюнас.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, то есть боеприпасов, которые разбрасывают множество разрывных суббоеприпасов. Они могут взорваться, если к ним прикоснуться или взять их в руки. По этой причине данный тип боеприпасов считается опасным для гражданского населения.

Ранее в Литве призвали как можно скорее выйти из соглашения по кассетным боеприпасам.