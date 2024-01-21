В Латвии призвали как можно скорее выйти из соглашения по кассетным боеприпасам

Председатель комитета сейма Латвии по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас призвал как можно скорее выйти из конвенции, которая запрещает использование кассетных боеприпасов. Он также выразил разочарование, что президент затягивает решение по этому вопросу, передает LRT.

«Есть много аргументов, почему нам следует выйти из этой конвенции. Главный аргумент — во время войны, готовясь к сдерживанию и обороне, нельзя себя сдерживать. Если россияне могут их использовать, то почему мы не можем их использовать — мы единственная страна в регионе, которая ратифицировала эту конвенцию», — заявил Кащюнас.

Он заявил, что комитет сейма ожидает услышать «очень веские аргументы» от представителей президента, почему решение по данному вопросу застопорилось.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, то есть боеприпасов, которые разбрасывают множество разрывных суббоеприпасов. Они могут взорваться, если к ним прикоснуться или взять их в руки. По этой причине данный тип боеприпасов считается опасным для гражданского населения.

Ранее в New York Times указали на снижение эффективности кассетных снарядов для ВСУ.