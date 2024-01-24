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Посол Германии оценил вероятность разрыва дипотношений Москвы и Берлина

Посол Ламбсдорф не увидел угрозы разрыва дипотношений между Германией и Россией

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Sandro Halank/Wikimedia Commons

Посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф заявил, что не видит признаков для потенциального разрыва дипломатических отношений между Германией и Россией в ближайшем будущем. Об этом он заявил в интервью RTVI.

По его словам, предпосылок к разрыву дипотношений нет ни в Берлине, ни в Москве.

Он подчеркнул, что несмотря на сложные отношения между странами и ограниченность контактов, необходимо сохранять дипломатические отношения чтобы избегать эскалации.

«Худшее из того, что может случиться, — это отозвать дипломатию, которая составляет фундамент наших отношений. В этом случае непонимание, угроза превратного толкования того, что собирается делать другая сторона, возросли бы неоднократно», — сказал Ламбсдорф.

Несмотря на то, что отношения между Россией и «примерно 140 странами» пострадали, следует продолжать дипломатическую работу, отметил посол.

До этого он заявлял, что Российская Федерация в большинстве случаев ведет себя корректно по отношению к дипломатам Германии.

Ранее в Германии не стали отказываться от ответственности за нападение на СССР во время войны.

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