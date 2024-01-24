В Германии не стали отказываться от ответственности за нападение на СССР во время войны

В Германии безоговорочно признают ответственность за нападение на СССР во Второй мировой войне, Берлин не желает переписывать историю. Об этом заявил посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф на мероприятии «Блокада Ленинграда в зеркале современных дневников и документов», организованном посольством ФРГ совместно с Германским историческим институтом в Москве, передает ТАСС.

Посол назвал «завоевательную войну» нацистской Германии «вопиющим, непростительным преступлением против международного права».

«Время от времени высказываемые предположения о том, что мы хотим переписать историю и отказаться от ответственности, неверны», — отметил дипломат.

До этого руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса об опасности вооруженного конфликта рецидивом из 30-х годов XX века.

Ранее в НАТО оценили возможность нападения РФ на союзников.