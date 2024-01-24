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В Совфеде заявили, что в Германии хотят «нарастить военные мышцы»

Сенатор Пушков: ремилитаризация Германии стала реальностью

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что ремилитаризация Германии стала реальностью, немецкие политики «застоялись», и им хочется «нарастить военные мышцы». Об этом Пушков заявил в своем Telegram-канале.

«Возвращаясь к вопросу о ремилитаризации Германии. Это не опция, это уже реальность. Принципиальное решение принято, канцлер Шольц обьявил в бундестаге о «переломном моменте» (Zeitenwende), за что был удостоен стоячей овацией. Видно, германские политики и военные «застоялись», и им хочется нарастить военные мышцы», — заявил сенатор.

По его мнению, на Западе уже говорят о «пост-пацифистской» Германии, которая стремится «нарастить военные расходы и занять позицию полной готовности к ведению боевых действий».

До этого министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на телеканале ZDF, призвал свою страну осознать опасность возможного военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что необходимо готовиться к такому сценарию и учитывать возможность его наступления.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что все европейские страны начали наперегонки заявлять об эфемерной опасности со стороны РФ, пытаясь «накачать общественное мнение».

Ранее в Госдуме назвали агонией планы Германии на войну с Россией.

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