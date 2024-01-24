Норвегия призвала к «радикальной активизации» гуманитарных усилий в секторе Газа

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал к устойчивому и продолжительному прекращению огня на территории сектора Газа, а также потребовал «радикальной активизации» гуманитарных усилий в палестинском анклаве. Соответствующие заявления он сделал на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку, сообщает внешнеполитическое ведомство страны на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мы призываем к радикальному наращиванию гуманитарных усилий, а не только объемов. Мы также должны обратить внимание на содержание, эффективность и доступность [гуманитарной помощи] на всей территории Газы. И мы должны улучшить координацию», — заявил Эспен Барт Эйде.

Он подчеркнул, что мировое сообщество «не может подсчитывать только отправленные грузовики».

Глава МИД Норвегии также призвал к «политическому пути» в создании палестинского государства.

«Норвегия признает неотъемлемое право палестинского народа иметь собственное государство. Не только в теории, но и на практике», — сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Ранее Лавров заявил о риске вспышки эпидемии в секторе Газа.