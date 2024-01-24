Лавров заявил о риске вспышки эпидемии в секторе Газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в секторе Газа резко возросла угроза эпидемий. Об этом дипломат сказал во время выступления на дебатах в СБ ООН, сообщает РИА Новости.

Лавров отметил, что причина риска эпидемий возникла по причине уничтожения канализационной системы. Из-за отсутствия воды доля сельскохозяйственных угодий уже никогда не будет восстановлена, подчеркнул глава МИД.

«В результате бомбардировок почва, грунтовые воды, прибрежная морская акватория, атмосфера уже беспрецедентно загрязнены», – указал Лавров.

Министр также добавил, что в анклаве пропали естественные источники чистой воды.

По его словам, в секторе Газа уже сейчас фиксируются десятки тысяч случаев диареи, ОРЗ, чесотки, кожной сыпи и других болезней.

До этого Лавров заявил, что Совбез ООН должен выполнить свой мандат и призвать к прекращению огня в Газе.

Ранее Лавров и постпред Израиля обменялись упреками.