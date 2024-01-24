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Науру восстановили дипотношения с Китаем, признав Тайвань его частью

Власти Науру назвали Тайвань частью КНР и восстановили дипломатические отношения

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Andrea Verdelli/Reuters

Министры иностранных дел Китая Ван И и Науру Лайонел Рувен Айнгимеа подписали документ о возобновлении дипломатических отношений между государствами, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.

Как отмечается в заявлении, глава МИД Китая Ван И провел переговоры с коллегой из Науру Лайонелом Рувеном Айнгимеа, по результатам которых было подписано «Совместное коммюнике Китайской Народной Республики и Республики Науру о восстановление дипломатических отношений».

В нем подчеркивается, что Науру признает Тайвань частью КНР и поддерживает принцип «одного Китая».

До этого власти островного государства Науру в Тихом океане заявили о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и поддержке политики «одного Китая».

13 января на Тайване состоялись выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Новым лидером острова стал нынешний заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня 64-летний Лай Циндэ. Политик набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае 2024 года.

Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня обнародовала заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа. Он подчеркнул, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.

Ранее два конгрессмена из США прибыли на Тайвань.

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