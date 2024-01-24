Выступление Байдена в Виргинии восемь раз прерывалось выкриками из зала

Речь президента США Джо Байдена по проблеме абортов, с которой он выступил в штате Виргиния, восемь раз прерывалась выкриками из зала. Об этом, ссылаясь на пул Белого дома, сообщает РИА Новости.

Сразу после начала выступления Байдена из зала раздался первый выкрик протеста. После чего выкрики продолжились на регулярной основе.

По сведениям журналистов пула Белого дома, Байдена пытались прервать пропалестинские активисты. Однако, собравшиеся на мероприятие сторонники главы государства, постоянно скандируя: «Еще четыре года!», заглушали протесты пропалестинских активистов.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп сравнил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена с десятью худшими президентами в истории Соединенных Штатов.

До этого президент США Джо Байден во время совещания перепутал двух министров своего правительства.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.