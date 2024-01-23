Лавров призвал США остановить боевые действия на Ближнем Востоке

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что остановка огня и отказ от применения вето по резолюциям о прекращении боевых действия в ООН со стороны администрации президента США Джо Байдена поспособствует стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Его слова передает пресс-служба российского МИД.

«Прекратить боевые действия. Не применяйте право вето, когда предлагается резолюция об объявлении гуманитарного прекращения огня», — заявил глава ведомства.

По оценке Лаврова, со стороны Совбеза всемирной организации не идет никакой реакции на требование прекращения огня.

Как отметил министр, руководству Соединенных Штатов следует не затягивать процедуру создания палестинского государства и объединиться с другими участниками данного процесса.

Незадолго до этого Лавров заявлял, что полузакрытые контакты с участием США, Израиля и отдельных арабских государств по урегулированию палестино-израильского вооруженного конфликта не будут иметь успеха, добиться мира можно только прямым диалогом, а точкой в конфликте на Ближнем Востоке станет независимость Палестины.

Ранее Лавров и Микдад провели переговоры по эскалации в секторе Газа.