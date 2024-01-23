Путин пообещал отладить механизм возвращения валютной выручки

Проблемы, которые возникают при реализации механизма возвращения валютной выручки предприятиями, исправят. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, передает РИА Новости.

Один из участников встречи обратил внимание российского лидера на определенные барьеры, с которыми приходится сталкиваться работающим на экспорт предприятиям, в частности — на 30% штрафы из-за несвоевременного возврата валютной выручки. Он подчеркнул, что в результате этого бизнес не может поставлять товары с отсрочкой платежей, только по предоплате.

«Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим», — сказал Путин.

Президент добавил, что в случае, если принятые меры не распространяются на какие-то предприятия, их необходимо расширить.

«Считаю, что вы правы, особенно в условиях, когда вопросы прохождения этих оплат, не так просто все происходит, и с задержками, и часто не по вине наших предприятий. На это государство должно отреагировать. Мы это сделаем», — отметил лидер российского государства.

Также Владимир Путин оценил возможность введения льготной ипотеки на вторичное жилье.

Ранее Владимир Путин высказался в поддержку продления программы льготной семейной ипотеки.