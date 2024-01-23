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Путин пообещал отладить механизм возвращения валютной выручки

Путин: если механизм возвращения валютной выручки не работает, то его поправят

Проблемы, которые возникают при реализации механизма возвращения валютной выручки предприятиями, исправят. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, передает РИА Новости.

Один из участников встречи обратил внимание российского лидера на определенные барьеры, с которыми приходится сталкиваться работающим на экспорт предприятиям, в частности — на 30% штрафы из-за несвоевременного возврата валютной выручки. Он подчеркнул, что в результате этого бизнес не может поставлять товары с отсрочкой платежей, только по предоплате.

«Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим», — сказал Путин.

Президент добавил, что в случае, если принятые меры не распространяются на какие-то предприятия, их необходимо расширить.

«Считаю, что вы правы, особенно в условиях, когда вопросы прохождения этих оплат, не так просто все происходит, и с задержками, и часто не по вине наших предприятий. На это государство должно отреагировать. Мы это сделаем», — отметил лидер российского государства.

Также Владимир Путин оценил возможность введения льготной ипотеки на вторичное жилье.

Ранее Владимир Путин высказался в поддержку продления программы льготной семейной ипотеки.

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