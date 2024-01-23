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Стало известно об усилиях по организации встречи Пашиняна и Алиева

Глава МИД Армении: партнеры пытаются организовать встречу Пашиняна и Алиева

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РИА «Новости»/Reuters

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что международные партнеры пытаются организовать встречу премьер-министра страны Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, однако каких-либо договоренностей на данный момент нет. Его слова приводит ТАСС.

«На данный момент предпринимаются попытки организовать встречу лидеров. На данный момент у нас нет такого соглашения, как нет и соглашения между министрами иностранных дел о встрече», — сказал Мирзоян на брифинге внешнеполитического ведомства Армении.

4 января помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора. По словам Гаджиева, осталось еще несколько нерешенных вопросов. При этом он назвал повестку «позитивной».

До этого Пашинян заявил, что Ереван предлагает Баку подписать соглашение, которое будет предусматривать взаимный контроль над вооружениями.

Ранее Пашинян рассказал, кто не хочет мира между Ереваном и Баку.

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