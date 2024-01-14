Пашинян рассказал, кто не хочет мира между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые внешние и внутренние силы не хотят, чтобы Ереван и Баку достигли прочного мира. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы говорим: давайте подпишем мирный договор таким образом, чтобы война была невозможна. Но иногда, знакомясь с предложениями Азербайджана, складывается впечатление, что предстоящую войну хотят легитимизировать», — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван предлагает Баку подписать соглашение, которое будет предусматривать взаимный контроль над вооружениями.

4 января помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора. По словам Гаджиева, осталось еще несколько нерешенных вопросов. При этом он назвал повестку «позитивной».

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявлял, что Азербайджан и Армения сами определят место и время подписания мирного договора.

Ранее Пашинян переназначил главу СНБ Армена Абазяна.