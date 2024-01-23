Словакия будет делать все возможное для остановки распространения русофобии в республике. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Любош Блага в своем Telegram-канале.

«Мы никогда не забудем жертву русского народа во Второй мировой войне и сделаем все, чтобы остановить экстремистов, распространяющих больную русофобию и другие фашистские нарративы против Российской Федерации», — написал он.

По мнению Благи, Словакия должна иметь дружеские отношения со всеми четырьмя сторонами мира.

«Для меня было честью встретиться с послами Китая, Вьетнама и России. Восток для нас является важным партнером, а страны БРИКС, тон в которых задают Российская Федерация и Китайская Народная Республика, представляют будущее глобальной экономики», — отметил вице-спикер.

Блага добавил, что Братислава обязана иметь хорошее экономическое сотрудничество на Востоке, а это касается и РФ.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что для прекращения конфликта Украине придется отдать России часть территорий.

Ранее в парламенте Словакии отреагировали на требование США осудить Россию.