Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Словакии заявили, что будут делать все для предотвращения русофобии в стране

Вице-спикер Словакии Блага: сделаем все для остановки распространения русофобии

close
100%
Depositphotos

Словакия будет делать все возможное для остановки распространения русофобии в республике. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Любош Блага в своем Telegram-канале.

«Мы никогда не забудем жертву русского народа во Второй мировой войне и сделаем все, чтобы остановить экстремистов, распространяющих больную русофобию и другие фашистские нарративы против Российской Федерации», — написал он.

По мнению Благи, Словакия должна иметь дружеские отношения со всеми четырьмя сторонами мира.

«Для меня было честью встретиться с послами Китая, Вьетнама и России. Восток для нас является важным партнером, а страны БРИКС, тон в которых задают Российская Федерация и Китайская Народная Республика, представляют будущее глобальной экономики», — отметил вице-спикер.

Блага добавил, что Братислава обязана иметь хорошее экономическое сотрудничество на Востоке, а это касается и РФ.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что для прекращения конфликта Украине придется отдать России часть территорий.

Ранее в парламенте Словакии отреагировали на требование США осудить Россию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами