Президент Эстонии упрекнул граждан в упрямстве после забастовки учителей

Президент Эстонии Алан Карис упрекнул граждан в упрямстве на фоне забастовки учителей. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы слишком долго только думали, а не действовали, и вот мы здесь. Но ярче всего ситуация иллюстрирует неспособность договориться, которая становится хронической в ​​эстонском обществе», — заявил он.

По словам Кариса, чаще всего причиной недовольства учителей является не низкая заработная плата, а объемы бумажной работы и высокая трудовая нагрузка.

22 января в Эстонии началась всеобщая забастовка учителей, в которой принимает участие 9471 учитель.

«Забастовка вызвана нежеланием правительства найти компромисс и придерживаться своих политических обещаний. Ситуация в сфере образования усилила обеспокоенность и влияет на ближайшее будущее всей страны», — говорится в заявлении профсоюза.

Главное требование протестующих — установление заработной платы для учителей в размере не менее 1950 евро в месяц (около 188 тысяч рублей по курсу на 22 января. — Ред.).

Протестующие выражают беспокойство и размером заработной платы воспитателей детских садов в Эстонии, но конкретных запросов в заявлении не приводится.

Ранее премьер-министр Эстонии Каллас извинилась перед учителями.