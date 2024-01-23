Стало известно о спорах в ЕС по миссии в Красном море

Франция, ФРГ и Италия призвали другие страны Европейского союза (ЕС) рассмотреть возможность участия в миссии в Красном море и внести свой вклад в обеспечение безопасности судоходства, однако предложили использовать уже действующую на Ближнем Востоке миссию. Об этом пишет Financial Times.

Как отмечается в материале, три крупнейшие страны Евросоюза, обсуждая миссию в Красном море под названием ASPIDES в рамках дебатов по ситуации на Ближнем Востоке, предложили использовать уже существующую структуру вокруг миссии AGENOR. В ней принимают участие Париж, Берлин и Рим у берегов Ирана.

В заявлении трех стран отмечается, что миссия «сумела построить значительную степень доверия и уверенности в отношениях с региональными арабскими государствами, при этом, никогда не вступая в конфронтацию с Ираном».

По мнению трех государств, миссия может быть запущена в соответствии с 44 статьей договора ЕС, которая разрешает группе стран поручить выполнение какого-либо задания другим странам объединения.

В то же время европейские чиновники, связанные с планированием операции опасаются, что она может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке.

«Мы здесь не боремся с пиратством. Мы боремся с гораздо более сложной вещью, а именно с негосударственными субъектами с гибридными боевыми способностями. <...> Это очень трудная операция, но политическая воля есть. Мы действительно считаем, что это необходимо для нашей безопасности», — цитирует FT собеседника из Евросоюза.

Ранее в ЕС договорились о проведении миссии в Красном море.