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Стало известно о спорах в ЕС по миссии в Красном море

FT: Франция, ФРГ и Италия призвали послать ВМС в Красное море в рамках миссии ЕС

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Yves Herman/Reuters

Франция, ФРГ и Италия призвали другие страны Европейского союза (ЕС) рассмотреть возможность участия в миссии в Красном море и внести свой вклад в обеспечение безопасности судоходства, однако предложили использовать уже действующую на Ближнем Востоке миссию. Об этом пишет Financial Times.

Как отмечается в материале, три крупнейшие страны Евросоюза, обсуждая миссию в Красном море под названием ASPIDES в рамках дебатов по ситуации на Ближнем Востоке, предложили использовать уже существующую структуру вокруг миссии AGENOR. В ней принимают участие Париж, Берлин и Рим у берегов Ирана.

В заявлении трех стран отмечается, что миссия «сумела построить значительную степень доверия и уверенности в отношениях с региональными арабскими государствами, при этом, никогда не вступая в конфронтацию с Ираном».

По мнению трех государств, миссия может быть запущена в соответствии с 44 статьей договора ЕС, которая разрешает группе стран поручить выполнение какого-либо задания другим странам объединения.

В то же время европейские чиновники, связанные с планированием операции опасаются, что она может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке.

«Мы здесь не боремся с пиратством. Мы боремся с гораздо более сложной вещью, а именно с негосударственными субъектами с гибридными боевыми способностями. <...> Это очень трудная операция, но политическая воля есть. Мы действительно считаем, что это необходимо для нашей безопасности», — цитирует FT собеседника из Евросоюза.

Ранее в ЕС договорились о проведении миссии в Красном море.

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