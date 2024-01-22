В ЕС договорились о проведении миссии в Красном море

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) договорились о создании миссии в Красном море по защите коммерческих судов от обстрелов со стороны хуситов. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел объединения в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Мы согласились установить европейскую миссию в Красном море и обсудили разные возможности такой миссии», — заявил Боррель.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Европейского союза (ЕС) должны как можно скорее начать военную операцию в Красном море против хуситов.

«Почти каждый день хуситы из Йемена беспорядочно атакуют совершенно незадействованные [в конфликте] корабли. Это наносит ущерб одной из центральных артерий свободного судоходства и, следовательно, мировой торговле», — заявила Бербок.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что политическое решение о создании миссии Европейского союза (ЕС) по защите Красного моря вскоре будет принято.

Ранее хуситы пообещали безопасный проход российским и китайским судам.