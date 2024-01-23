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Путин проведет переговоры с президентом Чада

В Кремле сообщили, что Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби 24 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Деби посетит Москву с официальным визитом, отметили в Кремле. По данным пресс-центра, главы государств планируют обсудить перспективы развития отношений стран в различных областях.

Также президенты обсудят вопросы региональной и международной повестки дня, заключили в пресс-службе.

До этого стало известно, что Владимир Путин в ближайшее время проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что о дате и месте встречи глав государств будет объявлено позже.

Сам Лукашенко в свою очередь заявил, что проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства (СГ). Об этом он сообщил во время встречи с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.

Ранее в Кремле рассказали, о чем Путин говорил с главой МИД КНДР.

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