Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби 24 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Деби посетит Москву с официальным визитом, отметили в Кремле. По данным пресс-центра, главы государств планируют обсудить перспективы развития отношений стран в различных областях.

Также президенты обсудят вопросы региональной и международной повестки дня, заключили в пресс-службе.

До этого стало известно, что Владимир Путин в ближайшее время проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что о дате и месте встречи глав государств будет объявлено позже.

Сам Лукашенко в свою очередь заявил, что проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства (СГ). Об этом он сообщил во время встречи с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.

Ранее в Кремле рассказали, о чем Путин говорил с главой МИД КНДР.