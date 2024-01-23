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В МИД Азербайджана обвинили Борреля в разжигании ненависти к Баку

МИД Азербайджана обвинил Борреля в разжигании ненависти к Баку

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Olivier Hoslet/AP

В МИД Азербайджана заявили, что глава евродипломатии Жозеп Боррель разжигает милитаристскую и агрессивную политику в отношении страны после его слов о том, что нарушение суверенитета Армении будет иметь серьезные последствия для Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.

В Баку подчеркнули, что «решительно отвергают необоснованные обвинения» от Борреля, озвученные им 22 января.

«Полностью искажая высказывания президента Азербайджана, связанные с историческими фактами, касающимися территорий Азербайджана и Армении, верховный представитель разжигает милитаристскую и агрессивную политику против Баку», — говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде.

С точки зрения Баку, искажение фактов демонстрирует пренебрежение к «легитимным интересами Азербайджана, подобная угрожающая риторика представляет собой наглядный пример двойных стандартов, еще больше обостряющих отношения между Азербайджаном и Евросоюзом».

В заявлении отмечается, что международное сообщество не принимало никаких действий, чтобы убедить Ереван действовать в рамках международного права, в то время как Азербайджан «всегда был привержен переговорам с Арменией, миру и стабильности».

Азербайджан продолжит пресекать любые претензии, которые противоречат его национальным интересам и легитимизируют язык угроз, подчеркивается в публикации.

До этого Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе подчеркнул, территориальные претензии президента Азербайджана Ильхама Алиева вызывают серьезное беспокойство в Евросоюзе.

Ранее во Франции призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана.

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