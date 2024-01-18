Во Франции призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана

Сенат Франции принял резолюцию, которая призывает Европейский союз (ЕС) ввести санкции против Азербайджана. Документ опубликован на сайте верхней палаты парламента Франции.

Отмечается, что за резолюцию проголосовали 336 сенаторов, против выступил один.

В документе подчеркивается, что Азербайджан должен понести ответственность за действия на территории Карабаха в 2023 году. Основная цель резолюции — осуждение военного наступления Баку в регионе, а также предотвращение возможных дальнейших попыток агрессии и нарушение территориальной целостности Армении.

По мнению французских сенаторов, в отношении Азербайджана следует принять самые жесткие меры, в том числе конфискацию активов азербайджанских чиновников и введения эмбарго на импорт газа и нефти из страны.

До этого глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Армении Саргис Ханданян заявил, что площадка России для переговоров между Арменией и Азербайджаном может быть неэффективной, так как были нарушены пункты заявления от 9 ноября 2020 года лидеров трех государств по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.