Вопрос вступления Швеции в НАТО включен в повестку парламента Турции

Вопрос вступления Швеции в НАТО включен в повестку Генассамблеи турецкого парламента, заявка будет рассматриваться в числе трех международных актов. Об этом пишет TRT Haber.

Издание также отмечает, что в парламенте Турции состоится голосование по этому вопросу. Заседание, где будет рассматриваться вопрос вступления Швеции в НАТО, назначено на 15:00.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что генеральная ассамблея парламента Турции во вторник может обсудить и провести голосование по протоколу о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

По его словам, партия Справедливости и развития Турции, главой которой является президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, и которая имеет большинство в парламенте, будет добиваться одобрения ратификации членства Швеции в альянсе.

Агентство подчеркивает, что одобрение Турции оставит Венгрию последним противником расширения НАТО в Северной Европе.

18 мая 2023 года Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО. Финляндия вступила в блок, однако Швецию не пускают Турция и Венгрия, которые пока не ратифицировали заявку страны.

Ранее в Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО.