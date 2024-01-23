Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вопрос вступления Швеции в НАТО включен в повестку парламента Турции

TRT Haber: вопрос членства Швеции в НАТО включен в повестку турецкого парламента

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Вопрос вступления Швеции в НАТО включен в повестку Генассамблеи турецкого парламента, заявка будет рассматриваться в числе трех международных актов. Об этом пишет TRT Haber.

Издание также отмечает, что в парламенте Турции состоится голосование по этому вопросу. Заседание, где будет рассматриваться вопрос вступления Швеции в НАТО, назначено на 15:00.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что генеральная ассамблея парламента Турции во вторник может обсудить и провести голосование по протоколу о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

По его словам, партия Справедливости и развития Турции, главой которой является президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, и которая имеет большинство в парламенте, будет добиваться одобрения ратификации членства Швеции в альянсе.

Агентство подчеркивает, что одобрение Турции оставит Венгрию последним противником расширения НАТО в Северной Европе.

18 мая 2023 года Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО. Финляндия вступила в блок, однако Швецию не пускают Турция и Венгрия, которые пока не ратифицировали заявку страны.

Ранее в Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами