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В конгрессе обвинили федеральные власти США в развязывании гражданской войны

Конгрессмен Хиггинс обвинил федеральные власти в развязывании гражданской войны

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Depositphotos

Конгрессмен Клей Хиггинс, республиканец от штата Луизиана, обвинил федеральные власти Соединенных Штатов в развязывании гражданской войны в стране из-за действий на границе в Техасе. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я думаю, что федералы развязывают гражданскую войну, а Техас должен стоять на своем», — написал Хиггинс.

До этого Верховный суд (ВС) США постановил убрать колючую проволоку вдоль южной границы Техаса, которую власти штата разместили у границы с Мексикой.

13 января сообщалось, что администрация Соединенных Штатов с Техасом в суде оспаривают самостоятельную охрану границы со стороны национальной гвардии штата. Минюст страны просил возобновить доступ подотчетных ему пограничников к заблокированным нацгвардией участкам. Власти Техаса заявляли, что федеральные ведомства неспособны адекватно охранять границу и выполнять свои функции. В связи с этим был принят закон штата, по которому власти получили право арестовывать, сажать в тюрьмы и высылать подозреваемых в нелегальной миграции.

Ранее экспертов обеспокоил конфликт Техаса и властей США.

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