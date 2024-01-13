Экспертов обеспокоил конфликт Техаса и властей США

Эксперты выразили беспокойство из-за захвата участка федеральной границы властями Техаса на фоне миграционного кризиса. Об этом пишет газета The Washington Post.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что не могут вспомнить какой-либо недавний аналогичный случай, когда власти отдельного штата блокировали федеральному правительству доступ к территории под его юрисдикцией.

Профессор права в Университете Джорджа Мейсона Илья Сомин обратил внимание, что были случаи, когда штаты отказывались помогать федеральному правительству в исполнении иммиграционных законов, однако отметил, что шаг губернатора Техаса «увеличивает риск вооруженного противостояния». По его словам, если кто-то сделает что-то глупое при столкновении пограничного патруля с вооруженными подразделениями национальной гвардии, «может возникнуть неприятная конфронтация».

Политолог из Южного методистского университета Кэл Джиллсон отметил, что действия губернатора Техаса Грега Эббота соответствуют его политическим амбициям по восстановлению прав штатов и ограничению власти федерального правительства. По его словам, Эбботт и другие республиканцы приводят аргументы в защиту прав штатов, «мало чем отличающиеся от тех, которые приводила Конфедерация в преддверии Гражданской войны».

До этого телеканал CBS сообщал, что национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы между США и Мексикой.

Телеканал Fox News также передавал, что число незаконных переселенцев со стороны Мексики в США за декабрь превысило 300 тыс. человек. Отмечалось, что это цифра — абсолютный исторический рекорд.

В конце декабря Эббот обвинил главу Белого дома Джо Байдена в уничтожении Соединенных Штатов через наводнение страны нелегальными мигрантами.

Ранее в США рассказали, к чему приведет частичное закрытие границы с Мексикой.