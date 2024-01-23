Шумер оценил прогресс по пограничному соглашению и помощи Украине

Глава демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что стороны пока не пришли к соглашению по поводу ситуации на южной границе, которое могло бы разблокировать дальнейшую помощь Украине. Его слова передает The Hill.

«Мы по-прежнему полны надежд, но дело, конечно, еще не решено. Есть несколько вопросов, которые еще не согласованы… В таком сложном вопросе, как граница, важно не только то, что мы делаем, но и то, как мы это делаем. Так что переговоры еще не завершены», — заявил Шумер.

Ранее сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс позитивно оценил переговоры по пограничному соглашению, заявив, что оно может быть достигнуто в ближайшие дни. В то же время он возложил вину на республиканцев, если оно в итоге не будет заключено.

До этого член нижней палаты конгресса США Кэт Каммак заявила, что парламентарии-республиканцы уверены в «не подлежащем обсуждению» приоритете защиты американских границ над помощью другим государствам. В связи с этим законодатель указала на необходимость отдать предпочтение обеспечению безопасности границы, а не финансированию Украины и Израиля.

Ранее сообщалось, что Байден обсудит с лидерами конгресса США помощь Украине и Израилю.