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Шумер оценил прогресс по пограничному соглашению и помощи Украине

Сенатор Шумер о пограничном соглашении США и помощи Киеву: дело еще не решено

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Jonathan Ernst/Reuters

Глава демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что стороны пока не пришли к соглашению по поводу ситуации на южной границе, которое могло бы разблокировать дальнейшую помощь Украине. Его слова передает The Hill.

«Мы по-прежнему полны надежд, но дело, конечно, еще не решено. Есть несколько вопросов, которые еще не согласованы… В таком сложном вопросе, как граница, важно не только то, что мы делаем, но и то, как мы это делаем. Так что переговоры еще не завершены», — заявил Шумер.

Ранее сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс позитивно оценил переговоры по пограничному соглашению, заявив, что оно может быть достигнуто в ближайшие дни. В то же время он возложил вину на республиканцев, если оно в итоге не будет заключено.

До этого член нижней палаты конгресса США Кэт Каммак заявила, что парламентарии-республиканцы уверены в «не подлежащем обсуждению» приоритете защиты американских границ над помощью другим государствам. В связи с этим законодатель указала на необходимость отдать предпочтение обеспечению безопасности границы, а не финансированию Украины и Израиля.

Ранее сообщалось, что Байден обсудит с лидерами конгресса США помощь Украине и Израилю.

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